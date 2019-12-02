Сретенск, Забайкальский край, 2 декабря, 2019, 04:40 — ИА Регнум. Траур по 19 жертвам аварии пассажирского автобуса объявлен в Сретенском районе региона. Об этом сообщается на сайте администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Траур

«2 декабря на территории Сретенского района объявлен день траура», — говорится в сообщении.

Авария произошла в результате разрыва колеса автобуса. Трагедия унесла 19 жизней, ещё 22 человека получили травмы.

Напомним, на погребение погибших из бюджета муниципалитета будет выделено более 1 млн рублей.