Владивосток, 2 декабря, 2019, 03:58 — ИА Регнум. На Корабельной набережной Владивостока 1 декабря прошёл митинг, на котором жители города высказались против пенсионной реформы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Primorye.ldpr.ru Листовки, расклеенные по городу

Читайте также: Приморцы требуют вернуть прежний возраст выхода на пенсию

Организатором выступило местное отделение ЛДПР. По окончании митинга была принята резолюция за возвращение льгот жителям Дальнего Востока и восстановления прежнего пенсионного возраста. Также организаторы согласованного митинга заявили, что мероприятие не носит разовый характер и они намерены добиться от власти изменений в законодательстве.

Депутат Госдумы Андрей Андрейченко сообщил на своей странице в Facebook, что внёс соответствующий пакет документов о «дальневосточных надбавках» в нижнюю палату парламента.

«Нужно быть здесь и сейчас, а не думать о шансах. Каждому найти дело и с интересом наблюдать, что из этого получится. Наше бездействие — это главный ресурс различных жуликов. Давайте не дадим им больше шансов», — написал депутат в своём посте.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке состоялся митинг, на котором население заявило о своём несогласии с политикой правительства относительно пенсионного возраста и дальневосточных льгот.