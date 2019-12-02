Сретенск, Забайкальский край, 2 декабря, 2019, 03:40 — ИА Регнум. Из бюджета Сретенского района Забайкальского края выделят средства на похороны погибших в результате аварии автобуса. Об этом сообщил глава района Алексей Закурдаев в интервью ТАСС.

Иван Крамской. Неутешное горе (фрагмент). 1884

«Средства на погребение мы уже рассчитали. Эту нагрузку муниципалитет возьмет на себя — погребение, приобретение гробов, доставка тел погибших из морга к месту погребения», — сказал Закурдаев.

Чиновник также отметил, из бюджета района будет направлено более 1 млн рублей, что составит по 60 тыс. руб. на одну семью, понёсшую утрату.

Как сообщало ИА REGNUM губернатор Забайкалья Александр Осипов заявил, что вопрос о социальных выплатах семьям погибших и пострадавших решается.

Разрыв колеса пассажирского автобуса привел к аварии, в результате которой 19 человек погибли и 22 получили травмы.