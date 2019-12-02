Деньги на погребение жертв ДТП в Забайкалье выделят из местного бюджета
Сретенск, Забайкальский край, 2 декабря, 2019, 03:40 — ИА Регнум. Из бюджета Сретенского района Забайкальского края выделят средства на похороны погибших в результате аварии автобуса. Об этом сообщил глава района Алексей Закурдаев в интервью ТАСС.
Иван Крамской. Неутешное горе (фрагмент). 1884
«Средства на погребение мы уже рассчитали. Эту нагрузку муниципалитет возьмет на себя — погребение, приобретение гробов, доставка тел погибших из морга к месту погребения», — сказал Закурдаев.
Чиновник также отметил, из бюджета района будет направлено более 1 млн рублей, что составит по 60 тыс. руб. на одну семью, понёсшую утрату.
Как сообщало ИА REGNUM губернатор Забайкалья Александр Осипов заявил, что вопрос о социальных выплатах семьям погибших и пострадавших решается.
Разрыв колеса пассажирского автобуса привел к аварии, в результате которой 19 человек погибли и 22 получили травмы.