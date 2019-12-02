Иван Шилов ИА REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг.

Москва, 2 декабря, 2019, 03:00 — ИА Регнум.

Война. Хроника 1941−1945 гг. 2 декабря: создана Московская зона обороны.

2 декабря 1941 года решением Ставки для организации обороны на подступах к Москве была создана Московская зона обороны.

В выпуске содержится отрывок из письма друга Петра Ивченко жене Доре Ивченко о гибели её мужа от 2 декабря 1944 года.

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