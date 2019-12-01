Москва, 2 декабря, 2019, 01:56 — ИА Регнум. В Москве, в районе могильника радиоактивных отходов на дне Москвы-реки, под илом зафиксировано почти пятикратное превышение радиационного фона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила гражданский активист, журналист Екатерина Максимова.

A.Savin, WikiCommons Москва-река в районе Москворечье-Сабурово

Речь идёт об участке рядом с железнодорожным мостом в районе Москворечье-Сабурово, который примыкает к могильнику радиоактивных отходов. В ранее опубликованном расследованииИА REGNUM бывший сотрудник специализированной организации Владимир Абалакин рассказывал, что его компании было поручено разработать проект ликвидации радиоактивного могильника в районе Москворечье-Сабурово. В техническом задании было указано: рассчитать стоимость ликвидации не только могильника на склоне реки, но и радиоактивных отходы на её дне. Однако генеральный директор ФГУП «Радон» Алексей Лужецкий в беседе с корреспондентом ИА REGNUM опроверг эту информацию. По его словам, проведённые анализы показали, что радиации на дне Москвы-реки нет.

Однако противники строительства Юго-Восточной хорды, которая должна пройти вдоль могильника радиоактивных отходов на склоне Москвы-реки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM, что обнаружили радиацию на её дне.

30 ноября активисты заметили, что дно Москвы-реки обнажено из-за сезонного регулирования уровня воды в реке. Там, где раньше была вода, появились многочисленные островки, а со стороны могильника русло обмелело на несколько десятков метров. На следующий день, 1 декабря, Максимова вместе с другими активистами пришла на место с оборудованием, которое позволяет измерить уровень радиационного фона.

«С нами согласился пойти специалист, дозиметрист, физик-ядерщик Алексей Озёров с нормальным оборудованием. Мы взяли лопаты, чтобы копнуть, потому что полагали, что радиоактивный грунт должен быть под илом. Спустились на дно рядом с мостом со стороны радиоактивного могильника. Отошли метров на 30 от берега. Приборы начали фиксировать повышенный фон. Мы выкопали грунт сантиметров на 15−20. Максимальное значение, которое было зафиксировано — 135 микрорентген в час», — сообщила Максимова.

Отметим, что нормальным радиационным фоном считается уровень не выше 30 микрорентген. Для скоростных магистралей показатель увеличен вдвое. Таким образом, активисты, нашли почти пятикратное превышение максимально допустимого уровня радиации на глубине всего в 15−20 сантиметров.

«Я не ожидала, что там мы что-то найдём. Верхний слой убирается, и появляется чёрная грязь: именно она даёт повышенное значение. Мы не успели посмотреть в других местах», — сказала Максимова.