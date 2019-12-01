Москва, 1 декабря, 2019, 22:16 — ИА Регнум. Почта России объявила тендер на оказание рекламных услуг по продвижению своих продуктов на рынке страны, в том числе мобильного приложения и других цифровых продуктах, с помощью сети Интернет. Соответствующая информация опубликована на сайте государственных закупок.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Почта России

Начальная стоимость контракта составляет 443 млн рублей. Согласно размещенному техническому заданию, исполнитель должен будет разработать медиастратегию проведения рекламной кампании, создать сценарии рекламных и обучающих видеороликов, а также снять их с применением новейших технологий видеосъемки, осуществить разработку промо-страниц и анимированных баннеров для размещения в сети Интернет и поисковых системах. Данная работа должна быть осуществлена до 30 июня 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, «Почта России» решила потратить 80 млн рублей на улучшение своего образа в социальных сетях. Начальная (максимальная) цена лота на указанные услуги по связи с общественностью и информации установлена на уровне 82 206 234 рублей.