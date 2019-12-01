Тазовский район, Ямало-Ненецкий АО, 1 декабря, 2019, 21:00 — ИА Регнум. На Ямале 85% жителей села Газ-Сале Тазовского района предпочитают переехать из населённого пункта на иные территории автономного округа. Об этом заявил глава региона Дмитрий Артюхов во время прямой линии 1 декабря 2019 года.

Евграф Пайманов. На Ямале. 1985

Большинство сельчан, точнее 80%, проживает сейчас в аварийном деревянном жилом фонде. За место держатся лишь те, кто получил квартиры в капитальных домах. Переселение, если оно будет, пройдёт по принципу справедливости, уверяет Дмитрий Артюхов: если семья жила в квартире определённой площади, то на новом месте должна получить не меньшие квадратные метры.

Впрочем, можно заняться возрождением села Газ-Сале, отметил глава Ямала. Однако в этот маленький населённый пункт с 1,7 тыс. жителей сложно заманить специалистов, чтобы обеспечить достойную социальную инфраструктуру для сельчан.

Вопрос о судьбе села Газ-Сале должен решиться до середины 2020 года.