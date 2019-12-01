Москва, 1 декабря, 2019, 20:06 — ИА Регнум. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина объяснила причину укрепления рубля в 2018 году, об этом 1 декабря она рассказала в эфире телеканала «Россия 1».

Дарья Драй ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

Причиной тому стал приток капитала со стороны иностранных инвесторов, несмотря на политику санкций, применяемую к России.

«Инвесторы ищут, где есть более доходные бумаги, вложения, и поэтому наблюдался такой приток капитала во многие страны с формирующимися рынками, к которым относится и Россия», — отметила Набиуллина.

Глава Центробанка подчеркнула, что российская экономика приспособилась к санкциям, а также готова к вероятным новым санкциям.