Афины , 1 декабря, 2019, 19:50 — ИА Регнум. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис обратится с просьбой к государствам — членам НАТО поддержать страну в споре с Турцией, об этом 1 декабря сообщает Al Arabia.

Эжен Делакруа. Сцена войны между турками и греками. 1856

Афины обвиняют Анкару во вмешательствах во внутренние дела страны, речь идет о споре по поводу морских границ в Средиземном море.

Мицотакис, выступая на саммите альянса в Лондоне, заявил, что Турция грубо нарушает международное право.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Турция продолжит бурение и разведку нефти на шельфе Кипра, разделенного на греческую и турецкую зоны влияния.