Салехард, 1 декабря, 2019, 18:07 — ИА Регнум. На Ямале в 2020 году трём тысячам спортсменов профинансируют выезды на соревнования за пределы ЯНАО. Об этом во время прямой линии с жителями региона 1 декабря 2019 года заявил губернатор автономного округа Дмитрий Артюхов.

Yanao.ru Дмитрий Артюхов

Как отметил глава ЯНАО, если выезды на спортивные соревнования будут эффективными, подкреплены высокими результатами и достижениями, то в дальнейшем имеет смысл довести число «выездных» спортсменов до 20 тысяч человек в год.

Как отметил Дмитрий Артюхов, выезды на соревнования на другие территории — это «хорошее подспорье как для спортсменов, так и для тренеров». Помимо этого, из региональной казны будет профинансирована особая экипировка, чтобы ямальских спортсменов отличали от других по яркой и красивой форме.