Ивдель, Свердловская область, 1 декабря, 2019, 17:12 — ИА Регнум. В Свердловской области рыбаки нашли тело лодочника, который 31 июля управлял лодкой, перевозившей женщину и троих её детей. Об этом пишут местные СМИ.

ГУ МЧС России по Свердловской области Поисковая операция на р. Лозьве в Ивдельском городском округе

По данным Е1.Ru, тело вмёрзло в грунт и лёд. Нашли его за 30 километров от места пропажи. Тело ещё одного пропавшего, мальчика полутора лет, так и не найдено.

Как сообщало ИА REGNUM, женщина и трое детей 31 июля возвращались из больницы через реку Лозьва. Домой они не доплыли. Позднее нашли тела женщины и двух детей.