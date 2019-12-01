Москва, 1 декабря, 2019, 17:12 — ИА Регнум. Бюджет Москвы на 2020 год предполагает увеличение расходов на социальную сферу, бюджетное финансирование которой составит 53,5% от общей суммы запланированных трат. Об этом 1 декабря сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью программе «Неделя в городе» телеканала «Россия 1».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

«Можно сказать, что бюджет социальный: больше половины расходов — это социальная сфера (образование, здравоохранение, социальная защита и так далее)», — заявил Собянин.

Таким образом, в бюджете столицы заложено порядка 1,7 трлн рублей на финансирование социальных обязательств, включая строительство поликлиник, школ, детских садов. Особое внимание, столичные власти намерены уделить поддержке пожилых людей и семьям с детьми.

Кроме этого, у ряда социальных столичных программ, связанных со здоровьем, образованием и социальной защитой, увеличится финансирование .

Как сообщало ИА REGNUM ранее, бюджет Москвы на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов был принят во втором и третьем чтении 27 ноября. Законом предусмотрено, что в 2020 году доходы городского бюджета составят свыше 2,79 триллиона рублей, расходы — 3,15 триллиона рублей, дефицит — 351,3 миллиарда рублей. При этом больше половины всех расходов пойдут на социальные цели.