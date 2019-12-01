Тбилиси, 1 декабря, 2019, 16:34 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария вместе с президентами Турции и Азербайджана Реджепом Тайип Эрдоганом и Ильхамом Алиевым принимал участие в церемонии завершения строительства и открытия трубопровода TANAP, которая прошла в Турции, сообщила пресс-служба правительства Грузии.

Gov.ge Открытие трубопровода TANAP

По информации пресс-службы, Георгий Гахария вместе с другими лидерами нажал на кнопку, которая впервые пустила газ из Азербайджана через Турцию в Европу по Трансанатолийскому газопроводу.

В рамках этого проекта Грузия будет получать за транзит газа по своей территории 5% от годового объема поставленного газа, что на данном этапе составит 300 млн кубометров в год. В первые годы по TANAP из Азербайджана в Турцию будет транспортироваться 6 млрд кубометров газа, но в 2023 году его пропускная способность должна вырасти до 23 млрд кубометров, соответственно, доля Грузии превысит 1,1 млрд кубометров, пояснили в администрации правительства. К 2026 году TANAP будет транспортировать из Азербайджана в Европу уже 31 млрд кубометров газа, уверяют авторы проекта.

Значение проекта для Грузии Георгий Гахария оценил на своем выступлении на торжественной церемонии открытия газопровода в Турции, отметив, что с пуском TANAP транзитная роль Грузии еще больше возрастает, а это крайне важно для правительства в решении таких внутриполитических проблем, как создание новых рабочих мест, обеспечение роста экономики и безопасности страны.

В пресс-службе правительства Грузии особый акцент делают на участии премьера в таком крупном мероприятии и на уважительном отношении к нему лидеров соседних государств, в противовес грузинской оппозиции, которая проводит в стране акции с целью смены нынешней власти.