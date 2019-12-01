Казань, 1 декабря, 2019, 16:29 — ИА Регнум. В Татарии ночью и утром 2 декабря сохранятся неблагоприятные погодные условия. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Nikolay Bondar Гололёд

Температура воздуха будет колебаться в районе — 3… — 8 °C. Сохранится сильный северо-западный ветер порывами до 15м/с. Ожидается метель с ухудшением видимости до 1−2 км. На дорогах гололедица, местами сильная.

Аналогичные явления и похолодание местами до — 15 °C в ночные часы ожидаются на территории республики 3 и 4 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее синоптики ожидали, что зима может начаться в Татарии потеплением. Прогнозировалось повышение температуры воздуха до 0 °C и слабоположительных значений.