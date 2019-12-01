Саров, Нижегородская область, 1 декабря, 2019, 15:21 — ИА Регнум. Саровский реконструктор Максим Бурнашов задержан в Арзамасе по подозрению в изготовлении салютной пушки. Об этом сообщает в сообществе «Ассоциация Ролевого Моделирования и Исторической Реконструкции» (АРМИР) в социальной сети руководитель организации Василий Киселёв.

Пресс-служба управления МВД по Мордовии Пушка

В настоящее время Бурнашов находится в УВД мордовского села Атюрьево, в дальнейшем его перевезут в Саранск, уточнил Киселёв. Он добавил, что ранее реконструктор был объявлен в федеральный розыск, однако об этом стало известно уже по факту задержания.

Причем ранее по делу об изготовлении пушки Киселев уже был оштрафован.

ИА REGNUM напоминает, организация представила макет пушки на празднике в Мордовии 23 февраля текущего года. Именно тогда на нее обратили внимание правоохранители. Позднее сотрудники полиции направили пушку в Главный государственный центр судебно-медицинских и криминалистических экспертиз в Москву. Согласно заключению экспертов, «изъятое является самодельным огнестрельным дульнозарядным оружием (пушкой), пригодным для стрельбы. По устройству пушка схожа с артиллерийскими орудиями, стоявшими на вооружении русской армии XVIII — начала XIX века».

В управлении МВД по Мордовии в июне 2019 года сообщали, что выявлен факт незаконного изготовления самодельного огнестрельного оружия 37 и 39-летними жителями Нижегородской области. Причем «установлено, что один из мужчин незаконно хранил кустарно изготовленную пушку с 2013 года по 23 февраля 2019 года в помещении молодежного объединения в городе Саров».