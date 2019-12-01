Санкт-Петербург, 1 декабря, 2019, 14:57 — ИА Регнум. Церемония прощания с выдающимся дирижером Марисом Янсонсом состоится в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д.Д. Шостаковича в четверг, 5 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе филармонии. Начало церемонии — в 10:30 мск.

Philharmonia.spb.ru Марис Янсонс

Марис Янсонс скончался 1 декабря в Петербурге на 77 году жизни в результате острой сердечной недостаточности.

Коллектив Петербургской филармонии выразил глубокие соболезнования родным и близким Мариса Янсонса.

«Сегодня от нас ушел не только бесконечно уважаемый коллега, один из крупнейших дирижеров современности, но и драгоценный друг, родной человек <…> Все мы — его коллеги, слушатели, ценители музыкального искусства — понесли огромную потерю», — заявили в филармонии.

Последним выступлением Мариса Янсонса в Большом зале филармонии стал концерт с Академическим симфоническим оркестром к 100-летию со дня рождения Даниила Гранина, состоявшийся в феврале 2019 года.

Добавим, что соболезнования в связи с кончиной дирижера высказал губернатор Петербурга Александр Беглов.