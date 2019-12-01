Ижевск, 1 декабря, 2019, 13:39 — ИА Регнум. В Ижевске открылся первый экопункт для приема пластика и макулатуры, оснащенный финским оборудованием. В открытии новой точки приема сырья приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Финляндии в России Микко Хаутала, представители компании Europress, а также регионального оператора по обращению с ТКО (твердыми коммунальными отходами) ООО «Спецавтохозяйство», сообщили ИА REGNUM в администрации Ижевска.

Пресс-служба администрации Ижевска Экопункт в Ижевске

Экопункт оснащен двумя финскими пресс-компакторами вместимостью 400 кубометров отходов каждый. За работой компакторов будут наблюдать операторы в режиме реального времени: техническое состояние и уровень заполнения будет отслеживаться в режиме онлайн. Это позволит планировать своевременный вывоз. Сырье трамбуется автоматически за счет встроенного пресса. Во избежание случаев вандализма экопункт находится под круглосуточным видеонаблюдением. На каждом компакторе есть подробная инструкция о принимаемом вторсырье: один — под сбор макулатуры, второй — для пластиковой тары из-под напитков, молочных продуктов, растительных масел.

По словам директора по России Europress Дениса Заколпского, это первый в России подобный проект.

«Оборудование оснащено системой автостарта. Никаких кнопок нажимать не надо. Как только камера заполнится, пресс запрессует скопившиеся отходы в контейнер автоматически. Просто забрасывай и уходи», — пояснил он.

Посол Финляндии в России отметил, что Удмуртия — передовая республика в России в вопросе переработки отходов, регион продолжает вести конкретную работу в этом направлении.

«Рад, что наши финские компании уже работают в республике. Экология, переработка мусора — новая тема наших отношений», — подчеркнул Микко Хаутала.

Глава регоператора Иван Маринин добавил, что Удмуртия перенимает успешный опыт Финляндии по обращению с отходами, где пресс-компакторы стоят у многих торговых центров и пользуются спросом. Он уточнил, что в следующем году планируется открыть еще несколько подобных экопунктов у торговых центров, где жители Ижевска смогут сдавать отходы в любое удобное время.

Как сообщало ИА REGNUM, реформа по обращению с отходами в рамках национального проекта «Экология» стартовала в Удмуртии в январе 2019 года. Региональный оператор закупил 21 пресс-компактор для работы со смешанным мусором в отдаленных от полигонов районах. В них отходы уплотняются, в связи с чем на полигоны отправляется максимально загруженная техника.

На полигоне «Чистый город» планируется начать переработку отходов в плодородный грунт. В настоящее время проходит модернизация сортировочного комплекса, для отделения органики из общей массы отходов установят сепаратор «Грохот». Оборудование представляет собой барабан, на стенках которого за счет центробежной силы и будут оседать органические отходы. остальная част мусора будет сортироваться на пластик, металл, тетрапак.