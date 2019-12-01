Калуга, 1 декабря, 2019, 12:32 — ИА Регнум. О роли традиционных христианских ценностей в современном европейском обществе шла накануне речь на встрече в калужской епархии председателя издательского совета русской православной Церкви митрополита Калужского и Боровского Климента с главой прусского королевского Дома, его императорским и королевским высочеством принцем Георгом-Фридрихом Прусским. Об этом 1 декабря сообщили корреспонденту ИА REGNUM в информационно-издательском отделе калужской епархии.

Eparhia-kaluga.ru Владыка Климент поделился с собеседником рассказом о трагических страницах истории русской православной Церкви в XX веке

На встречи владыка Климент поделился с собеседником рассказом о трагических страницах истории русской православной Церкви в XX веке, а также выразил озабоченность современной устойчивой западной тенденцией к отказу от своей культуры в пользу всеобщей толерантности.

В завершение встречи митрополит Климент и принц Георг-Фридрих Прусский обменялись памятными подарками.