Екатеринбург, 1 декабря, 2019, 11:33 — ИА Регнум. Первый замглавы свердловского управления СКР Михаил Бусылко должен был получить взятку в размере 1,8 млн рублей. Об этом пишут местные СМИ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

По данным Znak.com, Бусылко сдал следователям один из свердловских бизнесменов. Он ранее обратился к нему через посредника с просьбой возобновить дело о хищении активов с одного из местных предприятий. Полковник СКР и обвиняемый в посредничестве в передаче взятки адвокат Владислав Вострецов были задержаны при получении части вознаграждения.

Как сообщало ИА REGNUM, сейчас Ленинский райсуд Екатеринбурга избирает Бусылко меру пресечения. Следователи обиваются ареста. Заседание закрыли от прессы.