Санкт-Петербург, 1 декабря, 2019, 10:54 — ИА Регнум. В первый день календарной зимы в Санкт-Петербурге ожидается усиление ветра. При этом в городе местами наблюдаются снегопады.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад

Как сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, 1 декабря усилится западный и юго-западный ветер, его скорость может достигать 16 метров в секунду.

«Будьте внимательны и осторожны!», — говорится в СМС-сообщениях, которые рассылаются на телефоны жителей.

По данным Гидрометцентра Петербурга, температура воздуха днем в воскресенье составит 0…-2 гр. На дорогах гололедица. В настоящее время в городе минус 3,3 градуса.