Чита, 1 декабря, 2019, 11:03 — ИА Регнум. Автобус с пассажирами упал с моста в Сретенском районе Забайкальского края. Об этом 1 декабря сообщил журналистам источник в экстренных службах.

75.ru На месте ДТП. Забайкальский край

Авария произошла в районе станции Куэнга. Автобус совершал рейс из Читы в Сретенск. По предварительным данным, в салоне автобуса было 18 пассажиров.

На место происшествия выехали медики, спасатели и сотрудники правоохранительных органов. Данных о пострадавших нет.

Причины и обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о восьми детях, госпитализированных после аварии с пассажирским автобусом в Новоржевском районе Псковской области.