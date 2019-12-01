Париж, 1 декабря, 2019, 10:11 — ИА Регнум. Олег Сенцов, который был передан Россией Украине в ходе обмена удерживаемыми лицами 7 сентября, получил документ о том, что он стал почетным гражданином Парижа. Об этом 30 ноября сообщается на странице Европейского парламента в социальной сети Twitter.

Antonymon Олег Сенцов

«Через год после прибытия его адвоката и его двоюродного брата он получает почетное гражданство города», — сказано в сообщении Европейского парламента. На торжественном вручении документа о почетном гражданстве города, Сенцов отметил, что не были освобождены все украинские заключенные и он добавил, что будет продолжать бороться за их освобождение.

ИА REGNUM напоминает, в РФ Олег Сенцов был осужден на двадцать лет лишения свободы за создание террористической группировки, которая совершила в Крыму два теракта. Ранее в одном из интервью Сенцов заявил, что у Украины есть один враг — это президент России Владимир Путин и любой человек, который готов с ним бороться — «наш союзник». Подчеркнем, что решение о присвоении Сенцову звания почетного гражданина столицы Франции было принято еще в 2018 году. За данное решение тогда единогласно проголосовал городской совет Парижа.

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