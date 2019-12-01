Торонто, Канада, 1 декабря, 2019, 09:30 — ИА Регнум. Российский капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал первой звездой прошедшего игрового дня североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Имена трех звезд дня названы 1 декабря на официальном сайте лиги.

Michael Miller Александр Овечкин

Александр Овечкин признан первой звездой дня за 4 очка (3 шайбы + результативная передача), которые он набрал в матче с командой «Детройт Ред Уингз» и принес этим своему клубу победу (2:5 в пользу «Вашингтона»).

Второй звездой игрового дня стал финский форвард клуба «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен, забивший шайбу и сделавший три результативные передачи в матче с «Чикаго Блекхоукс» (7:3 в пользу «Колорадо»).

Третьей звездой игрового дня признали голкипера команды «Флорида Пантерз» Криса Дриджера, который оформил шатаут в игре с клубом «Нэшвилл Предаторз» (3:0 в пользу «Флориды»), отразив 27 из 27 бросков по своим воротам.