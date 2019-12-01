Монако, 1 декабря, 2019, 08:45 — ИА Регнум. Российский боксер Александр Беспутин одержал верх над другим российским боксером — Раджабом Бутаевым, и стал чемпионом мира в весовой категории до 66,68 кг по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Поединок проходил в Монако.

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По итогам всех двенадцати заявленных раундов все судьи единогласным решение присудили победу Беспутину.

Отметим, это первый бой 28-летнего Беспутина за титул чемпиона мира и по его итогам в активе боксера 14 побед (9 — нокаутом) и ни одного проигрыша. Для 25-летнего Бутаева это также был дебютный бой за звание чемпиона мира и теперь в его активе оно поражение при 12 выигрышах (9 — нокаутом).