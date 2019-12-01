Москва, 1 декабря, 2019, 08:14 — ИА Регнум. Сегодня, 1 декабря, отмечается Всемирный день борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита — ВИЧ/СПИДом. В связи с этим Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) информирует о ситуации с этим заболеванием в России.

ВИЧ

Как и в предыдущие годы заражение ВИЧ-инфекцией все чаще происходит путем гетеросексуальных половых контактов. Так, в первую половину 2019 года 58,9% случаев заражения связаны именно с гетеросексуальными контактами.

39% случаев заражения связаны с употреблением наркотиков. Только 2% случаев заражения связаны с гомосексуальными половыми контактами.

В целом за 10 месяцев 2019 года зарегистрировано почти 66 тыс. случаев заражения ВИЧ. Это на 8% меньше, чем в аналогичный период 2018 года.

На данный момент в России живут более миллиона людей, больных ВИЧ. В федеральный регистр больных ВИЧ-инфекцией внесены 896 тыс. человек. Из них 510 тыс. человек получают антиретровирусную терапию.

63% от общего числа инфицированных — мужчины, 37% — женщины.

За весь период регистрации ВИЧ-инфекции в России данный диагноз поставлен более чем 10 тыс. детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей.

Самая неблагоприятная ситуация с ВИЧ-инфекцией сложилась в Кузбассе, Иркутской, Тюменской, Свердловской, Томской, Оренбургской и Тюменской областях.