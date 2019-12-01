Киев, 1 декабря, 2019, 07:47 — ИА Регнум. Первый президент Украины Леонид Кравчук дал действующему главе Украины Владимиру Зеленскому совет, как ему следует вести переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и другими лидерами «нормандского формата». Соответствующее заявление Кравчук сделал в эфире телеканала «112 Украина».

Chancellery of the Senate of the Republic of Poland Леонид Кравчук

Напомним, что саммит в «нормандском формате» (Россия, Украина, Германия, Франция) запланирован на 9 декабря и пройдет в Париже в Елисейском дворце — резиденции президента Франции.

Кравчук советует Зеленскому во что бы то ни стало защитить интересы украинского народа и обвинить других участников «нормандского формата», прежде всего Россию, в том, что она якобы обманывает Украину и с Будапештским меморандумом, и с другими соглашениями.

Также Зеленский, по мнению Кравчука, непременно должен заявить, что «украинцы — великий народ».

«Я бы посоветовал так: защищать Украину. Это не просто слова. Например, необходимо сказать там откровенно и искренне правду — нас обманули с Будапештским меморандумом. Нас обманывают и делают вид, что помогают, когда помогают только на словах. С нами играют, как кошка с мышью», — сказал Кравчук.

В целом первый президент Украины уверен, что Зеленскому следует проявить на саммите мужество, волю и смелость, а также заявить об украинских национальных интересах.