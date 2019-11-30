Вильнюс, 1 декабря, 2019, 01:20 — ИА Регнум. В вопросе о принадлежности Крымского полуострова нет «спорных границ», а есть лишь «оккупированный участок земли», заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, реагировуя на решение компании Apple включить Крым в состав российских территорий. Соответствующее сообщение было опубликовано в Twitter-аккаунте министра.

NASA Крым. Снимок из космоса

«В вопросе о Крыме нет «спорных границ», Apple, — обратился глава МИД Литвы к компании. — Есть только участок земли, который оккупирован Россией без учета принципов международного права, и этот участок принадлежит Украине».

Линкявичюс также посоветовал администраторам корпорации не «манипулировать языком международного права, для того чтобы получить экономическое преимущество».

Ранее пресс-секретарь Apple Труди Мюллер заявила о том, что в компании проводится углубленный анализ, по результатам которого будет принято решение о том, как следует обозначать «спорные границы» в своих сервисах. В свою очередь глава МИД Украины Вадим Пристайко также раскритиковал решение Apple обозначить российскую принадлежность Крыма в своих сервисах.