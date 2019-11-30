Саратов, 1 декабря, 2019, 00:23 — ИА Регнум. Следователи выясняют обстоятельства смерти новорожденной девочки, тело которой жители Саратовской области обнаружили во льду реки Еруслан, сообщает 30 ноября пресс-служба регионального Следственного управления СКР.

Лёд на реке

Как стало известно, страшную находку обнаружили 30 ноября в городе Красный Кут игравшие недалеко от берега реки дети. Пришедший на помощь мужчина с помощью лома высвободил тело и вызвал полицию.

По предварительным данным экспертов, тело девочки пробыло в воде не меньше месяца. Правоохранители выясняют обстоятельства ее смерти.