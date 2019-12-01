Жуков, Калужская область, 1 декабря, 2019, 10:18 — ИА Регнум. В канун 123-й годовщины со дня рождения Маршала Победы Георгия Константиновича Жукова, калужский губернатор Анатолий Артамонов принял участие в торжественном митинге, посвященного вручению грамоты о присвоении городу Жуков почетного звания Калужской области «Город воинской доблести», сообщает 30 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Admoblkaluga.ru Губернатор Анатолий Артамонов принял участие в митинге, посвященного вручению грамоты о присвоении городу Жуков почетного звания «Город воинской доблести»

Поздравляя жуковцев с присвоением почетного звания, которое дается за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленный защитниками Отечества в сражениях, проходивших на территории города, губернатор Анатолий Артамонов отметил, что горожане с честью оправдывают его. Глава региона также поздравил жителей города с присвоением мемориальному комплексу Г.К. Жукова статуса федерального музея. «28 ноября завершилась десятилетняя история с присвоением мемориальному комплексу статуса федерального. Это будет новая страница в истории музея. Это дань памяти Маршалу Победы. Этот музей и должен был быть таким. Музей — в хорошем состоянии. Нам не стыдно передавать его в федерацию», — сказал Анатолий Артамонов.

Участники церемонии почтили память погибших воинов минутой молчания, возложили цветы к бюсту Г.К. Жукова. В этот же день на площади перед мемориальным комплексом состоялась военно — историческая реконструкция, а в городском Доме культуры — праздничный концерт с участием клуба военно-патриотической песни «Катюша».1 декабря, в день рождения Маршала Победы Г.К. Жукова, в районе пройдут праздничные акции.