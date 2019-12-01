Мехико, 1 декабря, 2019, 10:19 — ИА Регнум. Президент Боливии в изгнании Эво Моралес вновь восторженно отозвался об избранном президенте Аргентины Альберто Фернандесе и заявил, что хочет присутствовать на его инаугурации 10 декабря. Об этом сообщает аргентинское агентство Clarín.

Sebastian Baryli Эво Моралес

Моралес добавил, что совсем не исключает переезд в Аргентину, где сейчас в убежище находятся его дочь и сын.

«Окончательно мы это ещё не решили, но посмотрим. Спасибо за приглашение. Моё уважение брату Альберто Фернандесу. Посмотрим, когда мы сможем приехать. Очень хочется, но надо всё решить», — приводит агентство слова Моралеса.

Политик заверил, что в Мексике он чувствует себя «почти как дома». При этом он не исключил возможности обосноваться в Аргентине, поскольку там находятся его сын Альваро и дочь Эвалис, которым самопровозглашённое правительство Жанин Аньес разрешило покинуть Боливию, и Аргентина ближе к Боливии, чем Мексика.