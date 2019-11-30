Вашингтон, 30 ноября, 2019, 23:08 — ИА Регнум. Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус выразила обеспокоенность относительно закона о СМИ-иностранных агентах в России, об этом 30 ноября она написала на своей странице в социальной сети Twitter.

AgnosticPreachersKid Здание Государственного департамента США

«Мы встревожены очередным российским законом об «иностранных агентах», который может быть использован для подавления независимых голосов. Мы призываем Россию уважать взятые на себя обязательства по обеспечению свободы слова, который Лавров подтвердил на конференции ОБСЕ», — подчеркнула Ортагус.

Напомним, новый закон позволяет признавать иностранными агентами частных лиц, если они распространяют сообщения или материалы, получая при этом материальную помощь из-за границы.