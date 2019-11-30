Москва, 30 ноября, 2019, 22:57 — ИА Регнум. Пассажиропоток Московского центрального кольца (МЦК) в пятницу, 29 ноября, достиг рекордного показателя. Об этом 30 ноября сообщается на официальном сайте столичной мэрии.

Mos.ru Электропоезд «Ласточка». МЦК

«В пятницу, 29 ноября, Московское центральное кольцо установило рекорд по перевозке пассажиров. В этот день МЦК воспользовались свыше 571 тысячи человек», — говорится в сообщении.

Самыми востребованными станциями МЦК стали Площадь Гагарина и Кутузовская, которые приняли 52 и 32 тыс. человек соответственно.

Предыдущие рекордные показатели количества пассажиров были установлены 3 апреля, когда в течение суток воспользовались МЦК 560 тыс. человек.

Увеличение количество пассажиров связывают с возможностью пассажиров перейти на станции линии Московских центральных диаметров, а также с введением 21 ноября нового расписания движения поездов МЦК, которое предполагает сокращение интервалов. В пиковые часы интервал составляет 4 минуты, в остальное время — 8 минут.

Напомним, программу интеграции МЦК с радиальными направлениями железной дороги правительство Москвы и «РЖД» реализуют с 2016 года. Цель программы — создание удобных пересадочных узлов между остановками МЦД, интегрированного с метрополитеном, и радиальных ж/д направлений.