Сингапур, 30 ноября, 2019, 22:04 — ИА Регнум. Анализ длинны теломер (концевых участков хромосом), отсчитывающих возраст людей, показал, что у тех, кто испытывает недостаток сна происходит преждевременное истощение теломер, а, следовательно, и ускоренное старение. Об этом сообщает портал «Хайтек+» со ссылкой на статью в Communication Biology.

U.S. Air Force Сон

Теломеры — концевые участки хромосом, которые не могут соединяться с другими хромосомами и поэтому защищают генетический материал. В каждом цикле деления клетки теломеры укорачиваются. Это называется концевой недорепликацией и является одной из важнейших причин биологического старения.

Учёные Национального кардиологического центра Сингапура задались целью оценить влияние недостатка сна на истощение и преждевременное старение организма, которое можно зафиксировать уменьшением длины теломер.

В исследовании приняли участие 482 добровольца в возрасте от 21 от 69 лет, к которым были прикреплены датчики частоты сердечных сокращений, по которым определялись продолжительность и глубина сна. Затем у добровольцев была взята кровь для анализа, и были замерены длины теломер.

Оказалось, что у тех, кто спал менее пяти часов в сутки, теломеры были короче, чем у тех, кто высыпался. Известно, что сокращение теломер приводит к ускоренному старению, развитию сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии.

Таким образом, здоровый полноценный сон, считают учёные, является главным инструментом профилактики преждевременного старения и способом ведения здорового образа жизни. Однако, теломеры также можно и восстанавливать с помощью полноценного сна, здорового питания, регулярных физических нагрузок и снижения уровня стресса. Это замедлит старение организма.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что ученые из США выяснили, что недостаток сна в детстве связан с ускоренным старением клеток и низкой продолжительностью жизни.