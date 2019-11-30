Санкт-Петербург, 30 ноября, 2019, 21:55 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали шестерых поклонников футбольного клуба «Спартак», выкрикивавших на матче оскорбления в адрес капитана сборной России Артема Дзюбы, об этом 30 ноября сообщает издание «Фонтанка».

U.S. Department of Defense Арест

Гости Санкт-Петербурга были арестованы после матча молодежных команд «Зенита» и «Спартака», завершившегося победой хозяев со счетом 2:0.

Отмечается, что задержание произошло сразу же после того, как хулиганы начали выкрикивать фразы «Дзюба, вон, Дзюба кривоногий».

Напомним, в последнее время оскорбления в адрес нападающего «Зенита» направляются с печальной регулярностью. Так было 24 ноября во время игры с клубом «Урал», а до этого против сборной команды Сан-Марино, закрывавшей отборочный турнир Чемпионата Европы 2020 года.