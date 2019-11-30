Эстерсунд, Швеция, 30 ноября, 2019, 20:57 — ИА Регнум. Российские биатлонисты Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Дмитрий Малышко и Александр Логинов в борьбе за победу в смешанной эстафете на стартовом этапе Кубка мира в Эстерсунде смогли занять лишь 4 место. Об этом 30 ноября сообщает «Матч ТВ».

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Сборная России отстала от лидеров эстафеты на 1 минуту 44,9 секунды. По итогам соревнования первое место заняли спортсмены Италии, второе — Норвегии, бронза досталась биотлонистам Швеции.

«Промахи — моя ошибка. После «лежки» я увлеклась гонкой и вроде бы хорошо чувствовала себя и немного забыла, что нужно стрельнуть стоя», — объяснила свою неудачу Юрлова-Перхт.

Напомним, серия международных соревнований по биатлону, включающая в себя9 этапов, начались 30 ноября в шведском городе Эстерсунде. Завершится Кубок мира 22 марта 2020 голав норвежском городе Холменколлене. Чемпионат мира по биатлону пройдёт в итальянской Антерсельвес 13 по 23 февраля 2020 года.