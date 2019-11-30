Москва, 30 ноября, 2019, 20:35 — ИА Регнум. Ласка, которая занесена в Красную книгу Москвы, была обнаружена в Крюковском лесопарке, находящегося в северо-западной части Зеленограда. Об этом 30 ноября сообщает официальный сайт столичной мэрии.

Cecil Sanders Ласка

Редкого зверька сфотографировали во время ее охоты. Это был уже не единичный случай, когда жители района смогли увидеть краснокнижного хищного млекопитающего.

«Исходя из данных за последние несколько лет, количество ласок на природных территориях Москвы имеет тенденцию к увеличению», — отмечают в Мосприроде.

Специалисты связывают появление и увеличение популяции ласок в парковых зонах столицы с улучшением экологической обстановки в городе. По данным Мосприроды, на текущий момент насчитывается порядка 60 особей ласки.

Как сообщало ИА REGNUM, в парке Серебряный бор на северо-западе Москвы заметили редкую для столицы птицу — малого пестрого дятла. Вид малых пестрых дятлов не занесен в Красную книгу Москвы, но внесен в надзорный список — приложении к Красной книге. Эти птицы не перелетные, зимой их можно заметить рядом со стаями синиц.