Санкт-Петербург, 30 ноября, 2019, 20:19 — ИА Регнум. Проект «Алые паруса — 2019» занял второе место в номинации «Музыкальное событие года» в международном конкурсе в сфере индустрии событий The Best Events Awards World. Об этом 30 ноября сообщает «Пятый канал».

Дарья Драй ИА REGNUM Праздник выпускников «Алые паруса»

Конкурсные заявки рассматривало международное жюри, в состав которого вошли ведущие специалисты ивент-индустрии. В критерии оценки российского проекта среди прочих входили такие позиции как креативность идеи, технологические инновации, вовлеченность участников мероприятия, безупречное исполнение и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, «Алые паруса» в 2019 году стали самым грандиозным событием петербургского лета. В ночь на 24 июня Санкт-Петербург собрал на Дворцовой выпускников, вчерашних школьников из российских регионов и других стран. Праздничное шоу, начавшееся после концерта «звёзд» на площади, основывалось на ключевых событиях истории страны. После него впервые за девять лет роль корабля под алыми парусами на празднике исполнил не шведский бриг Tre Kronor, а новый отечественный бриг «Россия», портом приписки которого является Северная столица, появившийся под тысячи залпов фейерверка. Количество зрителей праздника петербургских выпускников «Алые паруса» в этом году превысило 1,4 млн человек, что примерно на 200 тыс. больше, чем годом ранее.