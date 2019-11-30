Великий Новгород, 30 ноября, 2019, 19:27 — ИА Регнум. Улицы населённых пунктов Новгородской области остаются неприспособленными для передвижения инвалидов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона, об этом на восьмом открытом форуме прокуратуры региона заявил первый заместитель прокурора области Денис Герасимов.

Инвалид

Он сообщил, что в Великом Новгороде доля адаптированных для инвалидов автобусов составляет только 36%. В Старой Руссе выявлено более 15 парковок, не оборудованных специальными местами для размещения транспортных средств инвалидов, а остановки в городе Окуловка не приспособлены для инвалидов-колясочников и не имеют плавных спусков и подъёмов.

Денис Герасимов также сообщил о предвзятом отношении к проблемам семей с инвалидами со стороны органов власти.

«В посёлке Парфино проживает семья: мать и её 6-летний сын, который неспособен по состоянию здоровья самостоятельно сидеть и передвигаться. Несмотря на нуждаемость в увеличении жилой площади, необходимость ежедневно выходить на улицу с ребёнком, матери приходится выносить своего сына буквально на руках с третьего этажа. О проблемах данной семьи известно органам местного самоуправления, но какие-либо меры не принимались до вмешательства органов прокуратуры», — отметил зампрокурора Новгородской области.

Напомним, в Новгородской областипроживает более 64 тыс. инвалидов.