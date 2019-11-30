Пыть-Ях, Югра, 30 ноября, 2019, 18:55 — ИА Регнум. В Югре мужчина обвиняется в похищении макушки искусственной ёлки в магазине. Ущерб составил 13 тысяч рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по ХМАО.

Цитата из м/ф «Великолепный Гоша». Реж. Анатолий Солин. 1985. СССР Новогодние ёлки

Кража произошла в городе Пыть-Ях. С помощью камер видеонаблюдения была установлена личность 39-летнего мужчины, который приехал в Югру в на заработки. После задержания он пояснил полицейским, что он бродил в пьяном состоянии в торговом центре, ему понравилась ёлка возле лестницы на первом этаже, и он решил похитить ее для своей съемной квартиры.

По факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ («Кража»). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Отмечается, что ранее он был судим за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков.