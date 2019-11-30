Красноярск, 30 ноября, 2019, 17:59 — ИА Регнум. В Красноярском крае возбудили уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погибла семья из пяти человек. Об этом 30 ноября сообщает пресс-служба регионального главного управления МВД РФ.

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Отмечается, что уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

Для выяснения причин и обстоятельств аварии назначено проведение судебно-медицинской, трассологической и автотехнической экспертиз.

Как сообщало ИА REGNUM, ДТП произошло утром 30 ноября на 935 км федеральной трассы Р-255 «Сибирь». Легковой автомобиль «Лада Калина» выехал на встречную полосу и врезался в следующий навстречу грузовик. В результате погибли двое взрослых и трое детей.

Еще одно смертельное ДТП произошло утром 30 ноября на 932-м километре трассы Р-255 «Сибирь». Выезжающий с заправки автомобиль Honda не предоставил преимущества движения проезжающему автомобилю Nissan. В результате столкновения погибли водитель легкового автомобиля Honda и два его пассажира.

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