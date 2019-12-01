Ла-Пас, 1 декабря, 2019, 10:28 — ИА Регнум. Министр иностранных дел самопровозглашённого правительства Боливии Карен Лонгарик заявила, что, вероятнее всего, новые власти не пойдут на разрыв дипломатических отношений с Мексикой, предоставившей политическое убежище президенту в изгнании Эво Моралесу. Об этом сообщает аргентинское агентство Infobae.

Sebastian Baryli Эво Моралес

«Не думаю, что нам придётся прибегнуть к такой крайней мере», — приводит агентство слова Лонгарик.

Тем не менее, отметила министр, «отношения между Мексикой и Боливией ожидает спад в той мере, в которой правительство Андреса Мануэля Лопеса Обрадора будет не только терпеть, но и поощрять деятельность Эво Моралеса по дестабилизации ситуации в Боливии».

Лонгарик также подчеркнула, что никакого переворота в Боливии не было. «Моралес ушёл в отставку, без какого-либо давления, не было никакого принуждения со стороны военных», — цитирует агентство главу боливийского МИДа.