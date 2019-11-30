Тбилиси, 30 ноября, 2019, 16:48 — ИА Регнум. Власть Грузии заслуживает политического мучения, и мы будем продолжать протест, — об этом заявил один из лидеров «Европейской Грузии» Гига Бокерия после встречи властей и оппозиции с участием дипломатического корпуса.

Nathan Keirn Протест

При этом Бокерия заметил, что оппозиция выступает за продолжение диалога,

«Протест будет продолжаться до тех пор, пока не будет результат, пока общество не получит, что Иванишвили и его команда пообещали после «ночи Гаврилова» и пролитой крови, и кинули все общество. Что касается этого диалога, то, конечно, мы выступаем за продолжение этого диалога путем посредничества наших международных партнеров», — заявил Гига Бокерия.

Напомним, что парламент Грузии 14 ноября не смог утвердить поправки в Конституцию, которые предусматривали проведение парламентских выборов 2020 года по пропорциональной системе. Против законопроекта выступили мажоритарные депутаты. Оппозиция начала акции протеста и перешла к крайним мерам — блокированию парламента и госучреждений, в результате чего полиции дважды пришлось применять ответные меры и открывать входы в парламент и движение по проспекту Руставели. С предложением перехода на формат диалога к противоборствующим сторонам обратились представители дипломатического корпуса и устроили эту встречу в гостинице «Билтмор».