Власть Грузии не идет на уступки — оппозиция обещает продолжить протест
Тбилиси, 30 ноября, 2019, 16:48 — ИА Регнум. Власть Грузии заслуживает политического мучения, и мы будем продолжать протест, — об этом заявил один из лидеров «Европейской Грузии» Гига Бокерия после встречи властей и оппозиции с участием дипломатического корпуса.
При этом Бокерия заметил, что оппозиция выступает за продолжение диалога,
Напомним, что парламент Грузии 14 ноября не смог утвердить поправки в Конституцию, которые предусматривали проведение парламентских выборов 2020 года по пропорциональной системе. Против законопроекта выступили мажоритарные депутаты. Оппозиция начала акции протеста и перешла к крайним мерам — блокированию парламента и госучреждений, в результате чего полиции дважды пришлось применять ответные меры и открывать входы в парламент и движение по проспекту Руставели. С предложением перехода на формат диалога к противоборствующим сторонам обратились представители дипломатического корпуса и устроили эту встречу в гостинице «Билтмор».