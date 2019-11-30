Калуга, 30 ноября, 2019, 12:18 — ИА Регнум. В Калуге губернатор Анатолий Артамонов 29 ноября встретился с бывшим президентом Федеративной Республики Германия Кристианом Вульфом и чрезвычайным и полномочным послом Германии в России Гезой Андреасом фон Гейром, прибывшими для участия в X Российско-Германской конференции молодых лидеров. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru Калужский губернатор встретился с гостями конференции России и Германии

Приветствуя гостей, глава региона подчеркнул особый характер сотрудничества между Калужской областью и Германией. «В регионе в различных сферах производства работает 21 немецкая компания. Все положительно оценивают наш благоприятный деловой климат и развитую инфраструктуру». По словам калужского губернатора Анатолия Артамонова, в ходе взаимообмена область с успехом использует опыт немецких коллег, в частности, в создании «грузовых деревень», подготовке профильных специалистов по дуальной системе образования. Г-н Кристиан Вульф, поблагодарил Анатолия Артамонова за гостеприимство и возможность провести в Калуге конференцию молодых лидеров двух стран. Высоко оценивая инвестиционную политику области, способствующую развитию взаимовыгодного партнерства с немецким бизнесом, бывший лидер ФРГ сказал: «Сейчас в Германии говорят о Калуге как о месте оптимальном для немецких инвестиций. Ваш регион стал платформой для сотрудничества и взаимосвязей между нашими людьми, как и для этой российско-германской конференции».

На встрече присутствовали организаторы и участники X Российско-Германской конференции. В её работе принимают участие более 300 молодых лидеров России и Германии, в том числе основатели стартапов, члены парламентов, ученые, бизнесмены и активисты гражданского общества. По мнению участников встречи в Калуге, в настоящее время очень важен открытый диалог представителей молодого поколения двух стран.