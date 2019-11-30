Ульяновск, 30 ноября, 2019, 11:30 — ИА Регнум. В Ульяновске на базе учреждения здравоохранения открыли музей памяти ликвидаторов атомных аварий и катастроф. Его открытие было приурочено к 33-летию со дня строительства защитного сооружения «Укрытие», изолирующего от излучения после катастрофы в Чернобыле, сообщает ГУ МЧС по Ульяновской области.

73.mchs.gov.ru Музей памяти ликвидаторов атомных аварий

Музей открылся в Заволжском районе Ульяновска в региональном клиническом медицинском центре оказания помощи лицам, пострадавшим от радиационного воздействия, и профессиональной патологии. Мероприятие началось с возложения цветов к памятнику «Колокол Чернобыля» и мемориальной доске Героя России Владимира Максимчука, имя которого носит медицинский центр. Также состоялся круглый стол по обсуждению мер поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации и членов их семей.

В основе музея памяти ликвидаторов атомных аварий и катастроф — архивные материалы. В том числе помощь в пополнении экспозиции оказывал Юрий Рассадин, отметив, что «это значимое событие для всех тех, кто принимал участие в ликвидации той страшной аварии в Чернобыле». Он высказал мнение, что музей станет местом встреч ветеранов пожарной охраны, чернобыльцев и учащихся учебных заведений города.