Вашингтон, 30 ноября, 2019, 01:23 — ИА Регнум. Комитет палаты представителей Конгресса США по судебным вопросам обязал американского лидера Дональда Трампа дать ответ на участие в слушаниях по импичменту до 6 декабря, сообщает пресс-служба комитета.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Родео

«Представьте комитету уведомление, намерен ли ваш адвокат принять участие, не позднее 6 декабря 2019 года», — говорится в сообщении.

Ранее глава комитета Джеррольд Надлер приглашал Трампа на слушания по импичменту, запланированные на 4 декабря, и просил ответить не позднее 1 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября президент США Дональд Трамп, заявил, что расследование по импичменту помогает ему набирать политические очки перед выборами 2020 года.