Лондон, 30 ноября, 2019, 01:21 — ИА Регнум. Обстоятельства задержания судна с российским экипажем в Великобритании выясняет посольство России в этой стране, сообщила 29 ноября пресс-служба дипмиссии на официальной странице в Twitter.

Jim Champion Остров Портленд

В сообщении отмечается, что судно «Джирех» под флагом Нигерии с российским экипажем задержано в порту Портленда.

«В настоящее время мы выясняем обстоятельства инцидента», — пояснили дипломаты.

Ранее СМИ сообщали, что судно находится в Портленде с 26 ноября. Причиной его задержания стало отсутствие или ненадлежащее оформление документации. Нигерийская компания — владелец судна — не выходит на связь и, соответственно, не принимает усилий для выплаты зарплаты и обеспечения экипажа продовольствием и питьевой водой.