Москва, 30 ноября, 2019, 11:07 — ИА Регнум. Сбербанк торопится занять самые прибыльные ниши на рынке ИИ. Сразу после создания альянса по развитию ИИ и вхождения в состав подкомиссии по ИИ при Правительстве РФ Сбербанк группа Сognitive Technologies приняла решение о создании совместного предприятия под названием CPilot для развития беспилотного транспорта в России. На данный момент подписаны соответствующие юридические документы.

Искусственный интеллект

Доля Сбербанка в CPilot составит 30%, СognitiveTechnologies — 70%. Окончательное оформление документов по сделке запланировано на декабрь этого года. Возглавлять новую компанию будет Ольга Ускова, президент CognitiveTechnologies.

По прогнозам J’son&Partners, основанным на оценках известных мировых компаний (JP Морган, Статиста, PWC, HIS, BCG, BI Intelligence, GSMA) мировой рынок беспилотных автомобилей вырастет к 2035 году до 30,4 млн машин в год, и основной прирост начнется с 2025 года. Ежегодные продажи увеличатся до $364,8 млрд уже к 2035 году. При этом география наиболее активных продаж не будет сюрпризом — Китай имеет все шансы выбиться в лидеры. По прогнозам на КНР придется 33% мирового рынка автономных машин. На втором месте окажутся США (26%), а «бронзовым призером» будет Европа (21%).

Как мы видим, в прогнозах отсутствует Россия, однако глава Сбербанка не теряет надежды вырвать долю рынка. Если речь идет о создании российского беспилотного транспорта, то остаётся непонятным, куда будет имплантироваться ИИ, заменяющий водителя, если кривая выпуска автомобилей отечественного производства в РФ пусть с колебаниями, но стремится вниз.

На данный момент лидером в технологии для беспилотного транспорта в России является «Яндекс». 20 ноября этого года на форуме «Россия зовет!» генеральный директор группы компаний «Яндекс» Аркадий Воложзаявил о полной готовности технологии с учетом повышенной безопасности для людей.

Сегодня из города Гуанчжоу, столицы провинции Гуандун на юге Китая, поступила новость о том, что китайская компания WeRide анонсировала запуск в испытательном режиме беспилотных такси в ближайшие дни.