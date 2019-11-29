Сотрудники ФСБ удивили стилем работы руководство мурманского порта
Мурманск, 30 ноября, 2019, 00:09 — ИА Регнум. Сотрудников ФСБ, нагрянувших накануне в Мурманский морской рыбный порт с обыском, интересовали договора с рыбопромысловыми компаниями и документы по расходам на ремонты в 2018 году. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе порта.
Также у силовиков возникли вопросы к законности нефтеперевалки, которую осуществляет порт в рамках комплексного обслуживания промысловых судов и теплоснабжения одного из микрорайонов Мурманска.
Руководство порта считает, что сотрудники ФСБ прибыли в порт по обращению ФГУП «Нацрыбресурс», c которым порт длительное время находится в конфликте.
«Порт обладает лицензией на перевалку опасных грузов, к которым относятся нефтепродукты и рыбная мука. Однако ФГУП «Нацрыбресурс» и его арендатор, считают, что лицензию порт не имеет, так как у предприятия нет причалов в распоряжении», — сообщили в порту.
Как сообщало ИА REGNUM, причалы Мурманского морского рыбного порта в феврале 2018 года Росимуществом были переданы ФГУП «Нацрыбресурс». В ноябре того же года причалы были сданы в аренду двум другим предприятиям, что значительно осложнило работу порта.