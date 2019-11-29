Мурманск, 30 ноября, 2019, 00:09 — ИА Регнум. Сотрудников ФСБ, нагрянувших накануне в Мурманский морской рыбный порт с обыском, интересовали договора с рыбопромысловыми компаниями и документы по расходам на ремонты в 2018 году. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе порта.

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Также у силовиков возникли вопросы к законности нефтеперевалки, которую осуществляет порт в рамках комплексного обслуживания промысловых судов и теплоснабжения одного из микрорайонов Мурманска.

«Нас удивляет стиль работы силовиков, мы могли предоставить эти документы в добровольном порядке, по запросу. Работа управления была практически парализована, хотя в этот день мы должны были согласовать проект по работе с одним из стратегических партнёров, — рассказалисполнительный директор Мурманского морского рыбного порта Даниил Полещук. — Кроме того, порт обвинили в уклонении от уплаты налогов, хотя мы добросовестно проводим все отчисления».

Руководство порта считает, что сотрудники ФСБ прибыли в порт по обращению ФГУП «Нацрыбресурс», c которым порт длительное время находится в конфликте.

«Порт обладает лицензией на перевалку опасных грузов, к которым относятся нефтепродукты и рыбная мука. Однако ФГУП «Нацрыбресурс» и его арендатор, считают, что лицензию порт не имеет, так как у предприятия нет причалов в распоряжении», — сообщили в порту.

Как сообщало ИА REGNUM, причалы Мурманского морского рыбного порта в феврале 2018 года Росимуществом были переданы ФГУП «Нацрыбресурс». В ноябре того же года причалы были сданы в аренду двум другим предприятиям, что значительно осложнило работу порта.