Ростов-на-Дону, 29 ноября, 2019, 22:49 — ИА Регнум. Заместитель министра здравоохранения Ростовской области Станислав Беседовский отправлен в следственный изолятор на два месяца.

Дарья Антонова ИА REGNUM Следственный изолятор (СИЗО)

В СИЗО чиновник, подозреваемый в превышении должностных полномочий, пробудет до 27 января 2020 года, сообщает telegram-канал «Выстрел в голову».

ИА REGNUM ранее сообщало, что замглавы донского ведомства был задержан силовиками вместе с министром здравоохранения Татьяной Быковской. Ростовский суд отправил её под домашний арест.