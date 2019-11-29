Тбилиси, 29 ноября, 2019, 22:36 — ИА Регнум. В Кутаиси сторонники правящей партии Грузии «Грузинская мечта» забросали яйцами и вениками офис партии экс-президента Михаила Саакашвили «Национальное движение». Об этом сообщили 29 ноября вечером грузинские телекомпании.

ИА REGNUM

По информации телекомпаний, активисты правящей партии «проснулись» после двухнедельных акций протеста так называемой оппозиции, которая в Тбилиси навешивала замки на все госучреждения и офисы правящей партии и оскорбляла представителей «Грузинской мечты», и решили ответить соратникам экс-президента их же монетой.

Один из сторонников правящей партии принес с собой на акцию цепь и замок и закрыл ими двери в офис «Национального движения». Он пообещал, что отныне будет везде преследовать соратников Михаила Саакашвили их же «оружием» — цепью и замком и запирать их, где бы те ни разместились.

К офису явились члены «Национального движения», и между активистами обеих противоборствующих партий завязалась драка, но полиции удалось разрядить обстановку и развести дерущиеся стороны.

Напомним, что ранее акции протеста в Тбилиси и регионах проводили лидеры и сторонники партии Михаила Саакашвили, которые с помощью замков и цепей блокировали здания парламента, офисов правящей партии и мажоритарных депутатов парламента. Полиции удавалось пресечь эти действия оппозиции, на что партия «Национальное движение» и ее соратники по политической борьбе отвечали резкой критикой.